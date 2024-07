Große Verabschiedung in Hilden Fliedner-Rektor Guedo Wandrey geht in den Ruhestand

Info

Im Mai 1861 eröffnete Theodor Fliedner an der Mittelstraße in Hilden einen Ableger der Diakonissenanstalt Kaiserswerth. Fliedners Tochter Wilhelmine, die bereits als Hauslehrerin in Hilden arbeitete, übernahm die Stelle der Leiterin. Im April 1864 wurde der Grundstein für die neue Schule an der Gerresheimer Straße gelegt – das Haus Immanuel. Das große markante Backsteinhaus mitten in einem paradiesischen Garten feierte im Oktober 1865 große Einweihung. 1937 wurde die Schule geschlossen und diente ab 1939 als Altersheim. Die Nachkriegsjahre waren von Wiederaufbau und Überlebenskampf geprägt. 1956 nahm die Realschule zwei neue Eingangsklassen auf und zog in das evangelische Gemeindehaus Schulstraße um. Bereits im Dezember zog sie zurück an die Gerresheimer Straße. Am 2. Juli 1960 gab es viel zu feiern. Es wurde der Grundstein für einen Neubau gelegt. Und die Schule erhielt den Namen Wilhelmine Fliedner. 2014 wurde die Gesamtschule gegründet, 2019 lief die Realschule aus.