Hilden/Haan : Fitness-Studios hoffen auf neue Regelung

Stefan Spillner von der Sportmühle ist unzufrieden mit der 2G-Plus-Regelung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Seit dem 28. Dezember gilt in NRW die 2G-Plus-Regelung in Fitnessstudios. Doch die könnte schon bald wieder Geschichte sein – zumindest bei den Geboosterten. Die Betreiber warten auf ein konkretes Datum für den Wegfall.

Am Eingangsbereich der Sportmühle in Hilden staut es sich. Mehre Kunden sind fast zeitgleich gekommen, um das Fitnessstudio an der Berliner Straße zu besuchen. Bevor sie nach einander eintreten können, muss das Personal erst noch bei jedem Gast den aktuellen Test, das Impfzertifikat und den Personalausweis kontrollieren. „Das dauert deutlich länger als sonst“, beklagt Stefan Spillner, Geschäftsführer der Sportmühle.

In den Fitnessstudios in Nordrhein-Westfalen gilt seit dem 28. Dezember für Mitglieder die 2G-Plus-Regelung. Demnach müssen immunisierte Personen, die in Innenräumen Sport ausüben möchten, zusätzlich eine Bescheinigung über einen höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorzeigen. Diese Regelung soll bis zum 12. Januar gültig sein. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass eine Booster-Impfung den Test ersetzen soll.

Info Fitness-Studio verweist auf Modellprojekt Die Stadt Essen und der Fitnessbetreiber FitX zeigen unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE) der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und des Universitätsklinikums Essen, dass das Training im Fitnessstudio dank hygienischer Luftwechselrate sicher ist. (August 2021) „Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen: Sport ist nicht nur sicher, sondern nötig. Er zahlt auf die Gesundheit ein, auf die körperliche Fitness und das mentale Wohlbefinden“, erklärt FitX.

Der größere Aufwand, den eine Testung mit sich bringt, schrecke viele Trainierende ab. ,„Dadurch haben wir deutlich weniger Besucher“, sagt Stefan Spillner. Gefühlt seien es etwa 40 Prozent weniger in der Sportmühle, genaue Zahlen hat er aber nicht. Der Check-In dauere nun deutlich länger. „Zum Teil kommen die Mitglieder hier bei uns an, kommen gerade vom Schnelltest, doch ihr Ergebnis ist noch gar nicht so schnell da“, berichtet Spillner. Er hatte auch schon überlegt, ob es eine Alternative sei, in der Sportmühle selbst Schnelltest anzubieten. Doch lässt sich das nicht so einfach umsetzen. Muss es wohl auch nicht. Laut Wüst soll nun die Gleichsetzung der Geboosterten mit den Getesteten gelten. Ab wann die genau gilt, sind sich selbst die Fitness-Studiobetreiber im Unklaren.

„Viele Leute haben sich nicht entmutigen lassen“, sagt Filiz Özdemir, die mit ihrem Mann das Studio „Clever Fit“ Auf dem Sand 6 betreibt. „Es gibt immer Leute, die rumnörgeln, aber jetzt auch gerade zum Jahresbeginn gibt es viele Sportwillige. Der Januar boomt immer, wenn es auch etwas weniger Kunden sind als in den Vorjahren.“ Viele ihrer Kunden hätten bereits von dem Wegfall der Testpflicht bei Geboosterten gehört und könnten es kaum erwarten. „Zum Glück sind unsere Kunden zuversichtlich, denn dieser Check-In dauert wirklich um einiges länger als sonst“, bemängelt Özdemir.

Beim Fitness- und Gesundheitsstudio City-Fit des Haaner TV sind es insbesondere die älteren Mitglieder, die aufgrund der 2G-Plus-Regelung dem Sport fern bleiben. „Einige wissen gar nicht, wie man Termine bei einem Schnelltestzentrum mit dem Handy vereinbart und stehen dann in langen Warteschlangen“, erklärt Anja Havenstein von der Geschäftsstelle des HTV. Für die Generation unter 50 sei dies kein Problem.