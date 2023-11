Kultur in Hilden Fischbacher Trio gibt gemeinsames Konzert mit Sophia Oster

Eine Zusammenarbeit, die im vergangenen Jahr begann, wird nun fortgesetzt: Das Axel Fischbacher Trio tritt am Mittwoch, 22. November, gemeinsam mit Sophia Oster im Blue Note an der Klotzstraße 22 in Hilden auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.