Firma Soeffing baut am Autobahnkreuz Hilden Ausbau des Gewerbegebietes schreitet voran

Es tut sich was an der Giesenheide: Das Düsseldorfer Unternehmen Soeffing plant den Umzug in den Hildener Norden. Seit Februar wird ein Bürogebäude hochgezogen. Noch in diesem Jahr sollten die Bauarbeiten beendet werden, prognostiziert Heiko Hensing, Ingenieur der Ratinger Firma Vollack, die sich für den Neubau verantwortlich zeichnet.