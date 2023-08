Finanzamt erinnert Frist für Abgabe der Steuererklärung läuft ab

Grundsätzlich gelte für Belege: „Aus der früheren Belegvorlagepflicht ist nunmehr eine Belegvorhaltepflicht geworden. Kurz gesagt bedeutet dies, dass Bürgerinnen und Bürger keine Belege mehr im Zusammenhang mit der Steuererklärung einreichen müssen“, so West. Belege zur Steuererklärung seien in der Regel nur dann erforderlich, wenn das Finanzamt dazu auffordert. Die Übermittlung der Unterlagen und Dokumente könne online per Elster erfolgen.