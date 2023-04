Hilfe aus Hilden Feuerwehrautos kommen in der Ukraine an

Info

Bereits kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sammeln sich Helfer aus Dellbrück und organisieren Hilfe. Am 5. März nehmen sie neun Stunden lang Hilfsgüter an, die am 11. März in die Ukraine gebracht werden. Am 18. März folgt der zweite Konvoi, ein dritter – der erste mit Feuerwehrfahrzeugen für die Region – folgt am 9. Juni. Insgesamt, so der Dellbrücker Feuerwehrchef Johannes Grothoff, sei Material im Wert von rund 2,5 Millionen Euro überführt worden. Zuletzt wurden mit den Hildener Feuerwehrautos auch Gemüsesamen im Wert von rund 10.000 Euro in die Ukraine gebracht, hieß es.