Von Hilden nach Lwiw Hildener Feuerwehrautos helfen jetzt in der Ukraine

Die Feuerwehr Dellbrück kümmert sich in NRW federführend um die Ukraine-Hilfe. Dort wurden die Fahrzeuge auch auf Vordermann gebracht und mit gespendeten Materialien wie Schläuchen, Stromerzeugern, Leitern etc. ausgerüstet. Abends in der Ukraine bedanken sich die Feuerwehrleute vor Ort immer mit einem Festessen bei den Helfern. Die Hildener Fahrzeuge kamen mit dem mittlerweile siebten Konvoi in Lwiw an.