Ausgemusterte Löschfahrzeuge Hildener Feuerwehrautos für die Ukraine

Sollte die Politik zustimmen, müsste die Schenkung in die Ukraine über das Innenministerium NRW in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Delbrück laufen, berichtet der Beigeordnete: „Dies soll sicherstellen, dass Fahrzeuge nicht unkoordiniert in die Ukraine versendet werden, und garantieren, dass sie auch da ankommen, wo sie gebraucht werden.“ Die Fahrzeuge könnten laut Eichner kurzfristig an die Feuerwehr Delbrück übergeben und voraussichtlich mit der nächsten Charge in der achten Kalenderwoche ab dem 20. Februar in die Ukraine überführt werden. „Da die Schenkungen bedarfsgerecht und erst nach Rücksprache mit dem ukrainischen Katastrophenschutz vor Ort in Abhängigkeit der dortigen Lage an die Ukrainer übergeben werden, kann heute noch nicht genau abgeschätzt werden, an welche Kommune die Fahrzeuge letztlich übergeben werden würden“, so Eichner weiter.