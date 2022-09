Aktionstag in Hilden : Feuerwehr Hilden zeigt ihr Können in der Innenstadt

Hilden Beim Tag der Feuerwehr informierten die Einsatzkräfte über ihre Arbeit. Im nächsten Jahr soll wieder ein Tag der offenen Tür in der Wache stattfinden.

Timing ist bei einem Feuerwehreinsatz alles, und so war es auch beim Tag der Feuerwehr am Samstag auf dem alten Markt auf den Punkt. Der angekündigte Dauerregen blieb aus, es gab nur wenige Schauer, und sogar die Sonne ließ sich zwischendurch blicken.

Die Feuerwehr Hilden entschied sich in diesem Jahr für eine abgespeckte Version des Tages der offenen Tür. Als Veranstaltungsort wählte man den alten Markt anstelle der Wache. „Vor der Corona-Zeit haben wir immer einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür auf der Feuerwache gemacht“, erzählte Stephan Burkhardt, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Hilden und fügte hinzu: „Wir haben uns jetzt überlegt, mal dahin zu gehen, wo die Leute sind, eben in die Fußgängerzone.“

Auf Rundfahrten in Feuerwehrfahrzeugen, eine Hüpfburg und Livemusik mussten die Besucher in diesem Jahr erneut verzichten. Doch rund um den Markt hatte die Feuerwehr Löschgruppenfahrzeuge und Leiterwagen ausgestellt, die zum Gucken und Staunen einluden. „Die Drehleiter ist richtig cool. Ich habe gar nicht gewusst, wie hoch die ist“, schwärmte der sechsjährige Paul. Wie viele andere Kinder hatte er extra sein Feuerwehrkostüm angezogen.

An den Fahrzeugen bildeten sich lange Schlangen, und die Feuerwehrleute beantworteten geduldig alle Fragen zu den vielen Gerätschaften, die in den Wagen verstaut waren. Neben der Drehleiter war an diesem Tag die Spritzwand, die ein bisschen an eine Torwand beim Fußball erinnerte, ein Highlight für die kleinen Feuerwehrfans. Hier konnten die Kinder mit den Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr das Löschen ausprobieren und das Zielen üben.