Am Oerkhaussee in Hilden Feuerwehr und Polizei suchen Jugendliche

Hilden · Die Polizei ist am Dienstagabend in den Hildener Süden gerufen worden, weil dort Jugendliche randalieren sollten. Am Ende baten die Beamten die Feuerwehr um Amtshilfe.

05.06.2024 , 11:17 Uhr

Die Polizei hat am Dienstag Jugendliche am Oerkhaussee gesucht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Einsatz an der Oerkhaussee gerufen worden. Um 18.42 Uhr meldete sich ein Anrufer bei den Beamten und berichtete über Jugendliche, die auf dem abgesperrten Gelände Alkohol trinken würden. Das berichtet eine Behördensprecherin auf Nachfrage. Als die Polizisten eintrafen, konnten sie die Jugendlichen nicht finden, hieß es weiter. Daraufhin hätten die Ermittler Amtshilfe bei der Feuerwehr erbeten. Die Einsatzkräfte brachten ein Schlauchboot mit, mit dem sie auf dem See im Süden der Stadt nach den Jugendlichen suchten. Laut der Polizeisprecherin seien die Jugendlichen auch gefunden worden. Dabei handele es sich um drei Mädchen und einen Jungen. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten, berichtet die Behördensprecherin.

(tobi)