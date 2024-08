Mitgliederkampagne nimmt Fahrt auf Freiwillige Feuerwehr sucht Alltagshelden

Hilden · Die Freiwillige Feuerwehr braucht unbedingt Verstärkung, um die Sicherheit der Bevölkerung in Hilden gewährleisten zu können. Nun startet eine Kampagne zur Mitgliedergewinnung. Was in den kommenden Wochen geplant ist.

09.08.2024 , 10:24 Uhr

Mit ihrer Kampagne zur Mitgliedergewinnung verfolgt die Feuerwehr in Hilden ein hohes Ziel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Sandra Grünwald