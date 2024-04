Bäume in Hilden stürzen um Feuerwehr rückt zu mehreren Sturmeinsätzen aus

Den größten Einsatz gibt es an der Beethovenstraße. Dort ist ein Baum auf einen Gehweg gestürzt und hat einen weiteren Baum so stark beschädigt, dass die Einsatzkräfte dessen Standfestigkeit anzweifeln. Sie müssen beide Bäume soweit sichern, dass sie für Passanten keine Gefahr mehr darstellen. Dafür setzen sie sogar die Drehleiter ein, um mit der Kettensäge besser an die Baumkrone heranzukommen. Rund zehn Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Weg zwischen Beethovenstraße und Mozartstraße bleibt zunächst gesperrt, bis die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den umgestürzten Baum entfernt haben.