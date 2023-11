Sonntagmorgen in Hilden Feuerwehr löscht Küchenbrand an Richrather Straße

Hilden · Zu einem Küchenbrand ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen in Hilden ausgerückt. An der Richrather Straße stand eine Küche in Flammen.

26.11.2023 , 12:08 Uhr

6 Bilder Küchenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen 6 Bilder Foto: Patrick Schüller

Der Notruf ging gegen 6.15 Uhr bei der Feuerwehr in Hilden ein: An der Richrather Straße brennt es. Eine Küche im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, ließen sie zunächst das ganze Gebäude räumen. Dann rückten sie vor, um das Feuer in der zur Wohnung offenen Küche zu löschen. Qualm drang durchs Fenster auch nach draußen. Der Bewohner hatte zunächst selbst versucht, das Feuer zu löschen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Er habe sich dann aber noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Verletzt wurde bei dem Brand demnach niemand. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, setzten sie große Ventilatoren zur Entlüftung des Hauses ein. Die Brandwohnung war nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hatte die Richrather Straße während des Einsatzes komplett gesperrt. Rund 25 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, die Freiwillige Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Küchenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen

