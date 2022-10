Einsatz in Hilden : Feuerwehr löscht Kellerbrand

Einsatz in Hilden

(RP) Die Hildener Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand im Hildener Süden gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte mitteilen, brannte gegen 19.40 Uhr der Keller eines Hauses an der Straße Am Eichelkamp.