Mehrfamilienhaus an der Gabelung evakuiert Feuerwehr löscht Kellerbrand in Hilden

Hilden · An der Gabelung in Hilden hat es am Freitag gebrannt. Die Feuerwehr war mit zwei Drehleitern im Einsatz. Am Mittag war es noch unklar, ob die Bewohner in ihre Wohnungen zurückdürfen.

01.12.2023 , 12:18 Uhr

17 Bilder Komplette Gabelung abgesperrt – Feuerwehreinsatz am Mehrfamilienhaus 17 Bilder Foto: Tobias Dupke