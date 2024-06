Nachbargrundstücke mit in Planung Feuerwache in Hilden soll massiv ausgebaut werden

Info

Die Mitglieder des Hauptausschusses treffen sich am Mittwoch, 12. Juni, 17 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses an der Mittelstraße 40. Auf der Tagesordnung stehen neben der Feuerwache auch der Einsatz von Luftreinigern in städtischen Gebäuden, digitale Anzeigetafeln in der Innenstadt und die Gehaltseingruppierung von Erzieherinnen und Erziehern.