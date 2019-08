Feuer in Hilden : Feuerwehr rettet Frau und Hund aus brennendem Haus

Hilden Die Feuerwehr hat im Hildener Norden eine Frau und einen Hund aus einem brennenden Haus gerettet. Am Edvard-Grieg-Weg stand ein Reihenhaus in Flammen.

Rettung aus höchster Not: Die Feuerwehr Hilden hat in der Nacht zu Sonntag am Edvard-Grieg-Weg (Lodenheide) eine Frau und einen Hund aus einem brennenden Haus gerettet. Sie befanden sich im Dachgeschoss, als das Feuer im Garten ausbrach und auf das Haus übergriff. Kurios: Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Hilden, der am Samstag Tausende Besucher zur Wache in der Stadtmitte gelockt hatte, haben die Feuerwehrleute genau so einen Einsatz als Übung vorgeführt. So schnell kann aus Theorie Ernst werden.