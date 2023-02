Hilden Fenster des Bürgerhauses sind marode

Die Holzfenster des denkmalgeschützten Bürgerhauses an der Mittelstraße in Hilden müssen ausgetauscht werden. Sie weisen laut Stadt Undichtigkeiten auf, die durch Reparatur und Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich zu beheben seien. „Daher sind die Fenster in großen Teilen auszutauschen bzw. durch neue denkmalgerechte und energetisch wirksamere Fenster zu ersetzen“, erklärt Baudezernent Peter Stuhlträger.