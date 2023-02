Restaurant in Hilden Gourmet-Magazin lobt das Intensiu

In ihrer Bewertung für das Intensiu schreiben die Tester: „Küchenchef Lukas Jakobi kocht vollmundig-kreativ auf, teils mit regionalen Zutaten, teils mit asiatischen Akzenten. Gebeizte Sauerländer Forelle überzeugte mit pikanter Kimchi-Würze, Kaviar und in Daikon-Rettich-Ring gefüllte Beurre Blanc sowie Shiso-Tempura. Zuvor leitete wie bei allen Gängen ein nachhaltiger Snack aus nicht benötigten Abschnitten ein, hier Fischbauch in knuspriger Haut, ein. Mit der Wagyu-Zunge mit indonesisch angehauchter Würzsauce Boemboe Bali das zeigte er das Potential selten genutzter Cuts.“ Das Fazit fällt so aus: „Individueller Kreativ-Genuss mit Anspruch in zwanglosem Rahmen.“ Einige Sterne-Restaurants haben ebenfalls zweieinhalb Fs erhalten.