Jecke Veranstaltung in Hilden : Hilden feiert Karneval auf Selgros-Parkplatz

Auch Tanzgarden treten am Tag der deutschen Einheit auf dem Selgros-Parkplatz an der Oststraße auf. Foto: RP/Rheinsternchen

Hilden Alle Hildener Gesellschaften laden gemeinsam für den Tag der deutschen Einheit am 5. Oktober 2020 ein. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei.

Endlich wieder zusammen sitzen, zusammen schunkeln und zusammen feiern – nach eineinhalb Jahren Corona-Abstinenz meldet sich der Hildener Karneval wieder zurück und kündigt für den Tag der deutschen Einheit, Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 17 Uhr ein großes Fest auf dem Selgros-Parkplatz an der Oststraße an. Es gibt ein wenig Programm, Musik, etwas zu essen und zu trinken. „Es geht uns darum, mal wieder zusammenzukommen – dass wieder etwas passiert“, sagt der Sprecher des Carneval Comitees Hilden (CCH), Philipp Jüntgen. Und: „Wir sind wieder da!“

Für das Fest kocht nicht jeder sein eigenes Süppchen, sondern es feiern alle Geselschaften zusammen. Der Veranstaltungsort auf dem Parkplatz bietet sich für die Veranstaltung an: „Es gibt Parkplätze, die Fläche ist überdacht, und wir können die Zugangsregelung kontrollieren“, erklärt der CCH-Sprecher. Die Vereine haben sich auf die 2G-Regel geeinigt: Einlass bekommen nur Geimpfte oder Genesene. „Diese Entscheidung haben die Präsidenten einstimmig getroffen, es gab auch keine Diskussion“, sagt Jüntgen. Wer mitfeiern möchte, muss also einen entsprechenden Nachweis mitbringen. Die Helfer in den Bierwagen müssen Maske tragen, ebenso die Gäste, die sich an einem Stand anstellen. Sonst gibt es laut Jüntgen keine Auflagen. Eintritt erheben die Karnevalisten übrigens nicht.