Am 24. und 25. August auf dem alten Markt Hilden feiert das Fest der Kulturen

Sommer, Sonne, Köstlichkeiten, Musik und Tanz: Das Fest der Kulturen lockt am 24. und 25. August mit einem abwechslungsreichen Programm auf den alten Markt in Hilden. Gefeiert werden soll am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. „Das Fest der Kulturen löst das bisherige Fest der Völker ab, welches in Hilden bereits seit den Achtzigerjahren existierte“, sagt der Integrationsbeauftragte Tobias Wobisch. In seinen Anfängen habe das Fest der Integration gedient, mittlerweile gelte es als Sinnbild dafür, dass die Integration großer Bevölkerungsgruppen, die im Zuge der Anwerbeabkommen nach Deutschland kamen, abgeschlossen und erfolgreich verlaufen sei. Eine solche Party sei für ihn, so Wobisch, ein gutes Beispiel für das Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft.