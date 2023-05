Nach Testphase in Hilden Feierabendmarkt wird eingestellt – Foodies werden aber trotzdem glücklich

Die Idee, in Hilden besondere kulinarische Höhepunkte auf Zeit anzubieten, lebt aber weiter: „Wir haben zwei Food-Festivals geplant“, berichtet Stadtmarketing-Chef Hillebrand weiter. Dort können die Hildener dann nicht nur an einem Abend, sondern gleich an mehreren Tagen in Folge vorbeischauen und leckere Dry-Aged-Burger, Philly-Cheese-Steak-Sandwiches, Cocktails, unterschiedliche Waffel-Variationen oder Knödel mit Sauce probieren – je nachdem, welche Anbieter vorbeischauen. Das erste Street-Food-Festival auf dem Ellen-Wiederhold-Platz steht von Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, an. Das zweite soll wahrscheinlich am zweiten Augustwochenende steigen.