Flüchtlingssituation in Hilden Unterkunft im Norden aufstocken, um Neubau im Süden zu verhindern?

Hilden · Die FDP schlägt vor, die Flüchtlingsunterkunft an der Herderstraße im Hildener Norden aufzustocken, um so den Neubau an der Hofstraße zu verhindern und Geld zu sparen.

18.05.2024 , 17:51 Uhr

Auf diesem Grundstück an der Hofstraße soll eine neue Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)