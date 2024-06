Thema im Klima- und Umweltausschuss FDP für Ausbau der Unterkunft an der Herderstraße

Ein Problem bei jeder Kalkulation ist der Faktor Zeit. Die Stadt habe aufgrund der hohen Zahl an Flüchtlingen ab dem Jahr 2015 Unterkünfte geschaffen. Joseph nennt die Standorte an der Herderstraße und am Schalbruch. Später seien weniger Menschen nach Hilden gekommen, sodass Ende 2021 die Verwaltung vorgeschlagen habe, Kapazitäten wieder abzubauen. Das war wenige Monate vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Die Zahlen stiegen dann wieder an. Derzeit bestehe kein akuter Handlungsbedarf, da Hilden seine Quote von 90 Prozent erfüllt habe, so Joseph weiter: „Wir sind erst einmal entlastet.“