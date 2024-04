Polizei warnt eindringlich vor Masche Falscher Stadtwerker nimmt Geldkassette von Hildenerin mit

Gegen 11.40 Uhr schellte laut eines Polizeisprechers ein Mann an der Tür der 88-Jährigen an der Sankt-Konrad-Allee. Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke und erklärte, die Wasserleitungen aufgrund eines angeblichen Rohrbruches in der Nachbarschaft kontrollieren zu müssen. „Gutgläubig ließ die Seniorin den Mann daraufhin in ihre Wohnung. Nachdem dieser kurz darauf wieder verschwand, stellte sie fest, dass eine Geldkassette aus ihrer Wohnung entwendet worden war“, erklärt der Polizeisprecher weiter. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Hundert Euro.