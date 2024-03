90-Jährige in Hilden betrogen Falsche Polizisten erbeuten 180.000 Euro teuren Schmuck

Aktuell rufen in Hilden, Haan und den anderen Städten des Kreises Mettmann wieder verstärkt falsche Polizisten an und setzen vor allem Senioren unter Druck. „Die Kreispolizeibehörde Mettmann verzeichnet aktuell eine hohe Zahl an Schockanrufen. Seit Anfang dieser Woche kam es zu über 50 solcher Betrugsversuche“, erklärte ein Behördensprecher am Donnerstag. Bei einer Vielzahl der Anrufe sei glücklicherweise kein Schaden entstanden. Jedoch waren die skrupellosen Täter am Montag, 4. März, bei einer 90 Jahre alten Hildenerin erfolgreich.