In Hilden rund 90.000 Euro erbeutet : „Falsche Polizeibeamte“ stehen bald vor Gericht

Der Fall wird vor dem Landgericht Düsseldorf verhandelt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Hilden Sechs junge Männer sollen sich als Polizeibeamte ausgegeben und Senioren um ihr Erspartes – insgesamt rund 800.000 Euro – gebracht haben. Allein von einem Hildener haben sie Gold im Wert von rund 90.000 Euro ergaunert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Pesch

In Düsseldorf beginnt in Kürze der Prozess um ein besonders perfides Beispiel von organisierter Kriminalität: Sechs junge Männer sind angeklagt, weil sie zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 in der Region in mindestens elf Fällen Senioren um ihr Erspartes gebracht haben sollen. Als „falsche Polizisten“ sollen sie die älteren Herrschaften getäuscht und zur Herausgabe von Geld und Schmuck bewogen haben. Die Beute: insgesamt knapp 800.000 Euro. Jetzt drohen lange Gefängnisstrafen.

Begonnen hatte die Serie von Betrügereien am 9. Dezember des vergangenen Jahres. An diesem Tag hatte eine 79 Jahre alte Frau aus Recklinghausen einen ungewöhnlichen Anruf erhalten. Am anderen Ende der Leitung war angeblich die Polizei. Der Anrufer wollte wissen, wie viel Bargeld die Rentnerin im Haus hat, heißt es sinngemäß in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, die Frau sollte das Geld in einer Tüte vor die Haustür legen, damit es von der Polizei überprüft werden konnte. Die Frau packte daraufhin 10.000 Euro in bar in eine blaue Stofftüte und legte das Geld vor die Haustür. Dann jedoch kamen ihr Zweifel an der Geschichte. „Sie nahm das Geld wieder aus der Tüte“, so die Staatsanwaltschaft. Zwei der jetzt angeklagten jungen Männer fanden entsprechend nur noch den leeren Stoffbeutel vor der Tür vor – die Tat schlug fehl.

Info Prozessbeginn ist am 24. September Vorwurf Die Verdächtigen sollen sich in elf Fällen als Polizisten ausgegeben und Senioren davon überzeugt haben, ihnen ihre Ersparnisse anzuvertrauen. Prozessbeginn Der Prozess beginnt am 24. September vor dem Landgericht Düsseldorf. Das Urtail wird kurz vor Weihnachten erwartet.

Deutlich erfolgreicher war die Bande dann zwei Tage später in Neuss. Ein vermeintlicher Kripo-Beamter konnte einen Rentner dazu bewegen, ihm über 20.000 Euro in bar und Sparbücher im Wert von 120.000 Euro zu übergeben. „Er hatte sich als Kripobeamter mit dem Namen Kropp bei dem Neusser gemeldet“, so Justizsprecherin Elisabeth Stöve, „anschließend soll er ihm vorgegaukelt haben, bei der Sparkasse Neuss arbeite ein falscher Mitarbeiter, der zu einem kriminellen Clan gehöre. Sein Geld sei dort nicht mehr sicher“. Daraufhin räumte der ältere Neusser sein Schließfach leer und legte das Bargeld und die Sparbücher zur Abholung bereit – seine kompletten Ersparnisse waren futsch.

In der Folgezeit soll die Bande ähnliche Taten in Köln, Tübingen, Düsseldorf, Hilden und Mettmann begangen haben. Ein betagter Hildener packte drei Goldbarren zu je 500 Gramm und fünf 100 Gramm schwere Goldbarren im Gesamtwert von rund 90.000 Euro in einen Stoffbeutel. Die Beute insgesamt: Bargeld, Schmuck, Goldmünzen und Sparbücher im Wert von knapp 800.000 Euro. In Nach ihrer letzten Tat im Februar 2020 wurden sie festgenommen. Sonderermittler der Fahndungskommission „Sparbuch“ hatten die Serienbetrüger bereits observiert. Bei der Übergabe von drei Kilo Gold auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Osnabrück an Hintermänner der Betrügereien wurden die Angeklagten gefasst.

Fünf der jetzt beschuldigten jungen Männer stammen aus dem Irak, einer aus Syrien. Sie sind zwischen 21 und 28 Jahre alt. Ob es sich bei ihnen um Flüchtlinge handelt, soll im Prozess geklärt werden. Gesteuert wurden die Betrügereien laut Ermittlungen aus der Türkei. Die Polizei geht davon aus, dass die Anrufe bei den Senioren von dort aus großen Callcentern erfolgen. Dort ist es laut Anklage auch möglich, die Telefonnummer des Anrufers zu verschleiern und ins Display der Geschädigten die „110“ zu übermitteln.