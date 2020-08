Hilden : Falsche Stadtmitarbeiter kassieren 120 Euro Corona-Strafe

(tobi) Die Polizei sucht zwei Betrüger, die sich in Hilden als Ordnungsamtsmitarbeiter ausgegeben haben und einer Frau 120 Euro für einen angeblichen Verstoß gegen die Maskenpflicht abgenommen haben.

Dreister Betrug in Hilden: Am Mittwochmorgen, 12. August, haben zwei Unbekannte in Hilden eine Frau um 120 Euro gebracht.