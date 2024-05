Unfälle mit Fahrerflucht in Hilden Auto beim Abbiegen touchiert

Unfall mit Fahrerflucht am Mittwoch, 15. Mai, in Hilden: Beim Abbiegen von der Hochdahler Straße in die Mozartstraße wurde der Twingo einer 54-Jährigen von einem vorbeifahrenden Auto touchiert. Dessen Fahrer verursachte mit diesem missglückten Fahrmanöver einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro, teilte die Polizei mit. Er war mit seinem Auto, vermutlich einem silbernen oder grauen Kombi, in hoher Geschwindigkeit in Richtung Erkrath unterwegs. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr.