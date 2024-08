Zwölf Kioske in Hilden im Visier Fahnder kassieren bei Büdchen-Kontrolle illegale Produkte und Waffe ein

Schwerpunktkontrollen an den Büdchen: Polizei, Ordnungsamt, Steuerfahnder und der Zoll nahmen am Donnerstag die Kioske in Hilden ins Visier. Ziel des Einsatzes sei gewesen, dem Anstieg des Verkaufs illegaler Vapes entgegenzuwirken, teilte die Kreispolizeibehörde mit. Da es in den vergangenen Wochen außerdem Zwischenfälle durch unsachgemäßen Umgang mit Lachgas gegeben haben soll, wurde auch dieses Produkt an zwölf Verkaufsstellen überprüft. Insgesamt fanden die Einsatzkräfte circa 700 illegale Vapes, mehr als 100 Packungen Snus-Tabak, etwa 50 Liquid-Einheiten für E-Zigaretten ohne Steuermarke sowie Cannabisprodukte in geringer Menge, teilte die Polizei mit. Zudem habe das Ordnungsamt Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie gegen Hygienevorschriften festgestellt. Eine Druckluftpistole, die bei einer Durchsuchung aufgefunden wurde, sei sichergestellt worden. An einem Kiosk sei ein Drogenspürhund eingesetzt worden, nachdem man geringe Mengen Cannabis und Amphetamine gefunden habe. Das Tier habe vergeblich gesucht.