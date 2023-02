Sanierungsarbeiten Hilden fällt 19 Bäume im Stadtgebiet

Im Hildener Stadtgebiet sind zahlreiche Standorte nicht mehr optimal für Straßenbäume, die dort wachsen. Die Baumscheiben seien häufig für die jeweilige Baumart zu klein und in Folge dessen hätten manche Bäume zu wenig Platz für ihre Wurzeln, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dies führe unter anderem dazu, dass die Bäume nicht ausreichend Nährstoffe und Wasser aufnehmen könnten. „Außerdem schädigen Bodenverdichtungen, Anfahrschäden und Abgrabungen die Wurzeln“, heißt es weiter. Daher fällt die Stadt Hilden bereits seit dem 15. Februar insgesamt 19 Bäume, unter anderem an der Hochdahler Straße, Kalstert, Kleinhülsen, Lise-Meitner-Straße, Lortzingstraße, Niedenstraße, Otto-Hahn-Straße und Richard-Wagner-Straße.