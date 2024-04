Antikes und Trödel in Hilden Fabry-Markt am Sonntag in der Innenstadt

Der Fabry-Antik- und Trödel-Markt steht wieder an. An diesem Sonntag, 14. April, wird es von 11 bis 18 Uhr wieder bunt auf der oberen Mittelstraße in Hilden. „Wie stets gibt es in netter Atmosphäre allerlei zu entdecken, von Spielzeug und Lektüre für die Kleinsten bis hin zum Sammlerstück für die großen Kinder, vom Geschirr für den ersten Hausstand bis zur Porzellanfigurine, vom Schmuck die Dame, den Herrn oder das Kind bis zum Wandschmuck wie Gemälde, Grafik u. ä. von praktischen Dingen für Haus und Hof bis zu Kuriositäten und Stehrumchen von alt bis modern“, zählen die Veranstalter auf.