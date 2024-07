ACE prüft Ladestationen „Exzellentes“ Testergebnis für Hildener Ladepark

Wer beruflich oder auch privat mit seinem E-Auto längere Strecken zurücklegen muss, dem reicht es nicht, zu Hause laden zu können. „Hier sind Schnell-Ladestationen an zentralen Punkten besonders wichtig – also in der Nähe von Autobahnen und Bundesstraßen“, erklärt ein Sprecher des Auto Club Europa (ACE). Ein Ladestopp dauere in der Regel etwa 20 bis 30 Minuten, daher sollten die Anlagen aus Sicht des ACE in Sachen Ausstattung, Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit punkten können. „Im Rahmen der diesjährigen Clubinitiative ,Hat Deutschland Ladepower?‘ haben die Ehrenamtlichen des ACE-Kreises Düsseldorf die Fastned-Ladesäulen im Seed & Greet Ladepark in Hilden getestet“, so der Sprecher weiter.