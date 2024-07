Hans Kammerlander in Hilden Extrem-Bergsteiger spricht über die Welt der Achttausender

Die Bergleidenschaft begann für Hans Kammerlander, der in 1956 in Ahornach, einem beschaulichen Dorf im Tauferer Ahrntal, geboren wurde, bereits in der Kindheit. Schon im Alter von acht Jahren bestieg er seinen ersten Dreitausender. „Ich bin immer raus in die Berge, denn in der Schule war das nicht so streng, wenn man mal fehlte“, so Kammerlander über den kleinen Hans. Mit den Jahren wurden seine Bergsteiger-Ambitionen immer größer, das Bergsteigen wurde schließlich zum Beruf. „Eine Entscheidung, die einerseits vorgegeben war, die ich jedoch nie bereut habe“, bestätigte Kammerlander. Seine professionelle Bergsteiger-Biografie umfasst über 2500 Klettertouren, darunter 50 Erstbesteigungen, sowie 60 Alleinbegehungen großer Alpenwände. 40 Expeditionen führten ihn in den Himalaja und das Karakorum, wo er zwölf von 14 Achttausender bezwang, sieben davon an der Seite von Reinhold Messner.