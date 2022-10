Hilden: Expertinnen bieten Telefonaktion​

Hilden Der Oktober ist der offizielle Brustkrebsmonat. Die Spezialistinnen aus dem Brustzentrum Kplus am Hildener St. Josefs Krankenhaus stehen an zwei Tagen telefonisch Rede und Antwort.

Der Oktober trägt pink. Pink wie die Schleife, die heute weltweit als Symbol dafür steht, das Bewusstsein gegen Brustkrebs zu stärken. „Bundesweit wollen wir im ‚Pinktober‘ die Sensibilität für Brustkrebs stärken“, nennt Professorin Dr. Livia Küffner ihre Motivation. Gemeinsam mit ihrem Team steht die Chefärztin der Senologie und Leiterin des Brustzentrums Kplus an zwei Tagen am Expertinnentelefon für alle Fragen rund um die Themen Prävention, Diagnostik und Therapie zur Verfügung.

Beinahe jede und jeder von uns kennt an Brustkrebs Erkrankte. „Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen“, sagt Livia Küffner. 66.800 Frauen und etwa 770 Männer erkranken nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes jedes Jahr neu an Brustkrebs. „Die Heilungschancen – insbesondere wenn der Tumor früh erkannt wird – liegen bei über 80 Prozent“, wirbt die erfahrene Brustchirurgin auch für die Vorsorgeuntersuchungen, auch das monatliche Abtasten der eigenen Brust. „Frauen, die regelmäßig ihre Brust selbst abtasten, spüren die Veränderungen oft sehr früh.“ Veränderungen, die nicht zwingend mit einem bösartigen Tumor gleichzusetzen sind. „Lipome, Zysten oder Fibroadenome sind an sich gutartig, sollten aber vom Frauenarzt beobachtet werden.“

Gemeinsam mit Oberärztin Liudmyla Snopok wird Livia Küffner am 18. und 19. Oktober – jeweils von 15 bis 17 Uhr – telefonisch an der Hotline erreichbar sein. Am Dienstag stößt Breast Care Nurse Christiane Hirsch dazu. Als Fachkrankenschwester für Brusterkrankungen kümmert sie sich unter anderem um die psychosozialen Aspekte im Umgang mit der Brustkrebserkrankung und begleitet Betroffene und deren Angehörige insbesondere in der ersten Zeit nach der Operation. Am Mittwoch ist Heilpraktikerin Kerstin Kollbach mit an Bord. Ihr Schwerpunkt ist die Unterstützung der Schulmedizin durch alternative Methoden wie zum Beispiel die Akupunktur während und nach der Chemotherapie.