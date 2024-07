Terminvergabe in Hilden Experten beraten rund ums Thema Energie

Am Donnerstag, 18. Juli, werden deshalb von 13 bis 16 Uhr sechs 30-minütige Telefontermine vergeben. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanagerin Lara Müller per Mail an klima@hilden.de entgegen. Die Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW ruft die Interessierten zur vereinbarten Uhrzeit an, hieß es weiter. Wie die Stadtsprecherin erklärt, bietet die Verwaltung neben dieser persönlichen Beratung durch die Verbraucherzentrale auch die Möglichkeit, online das Potenzial hinsichtlich Modernisierung, Heizen und Wärmepumpen zu prüfen: www.hilden.de/energiechecks.