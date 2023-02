Karneval in Hilden Jecke Nostalgie zum 30-jährigen Jubliäum

Und wie es der Zufall so will, hat Anika Meilinger-Hanauer den Rohling des Kinderprinzenordens von ihrem ehemaligen Kinderprinzen Kai I. zurückbekommen. 30 Jahre lang war er in seinem Besitz. Viel Kontakt habe die 39-Jährige heute nicht mehr zu ihm, sporadisch über Instagram. Damals sei der Prinz in der 5. Klasse gewesen, sie selbst in der 4. Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Zur Verlach. „Am 11.11. war ich noch neun Jahre alt, im Dezember bin ich dann zehn geworden“, erinnert sich Anika Meilinger-Hanauar. Als es darum ging, wer Kinderprinzenpaar wird, seien die Kinder durchgewürfelt worden.