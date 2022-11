Premiere in Hilden : Erstes weihnachtliches Rudelsingen am Bandsbusch

Weihnachtliches Rudelsingen gibt es bereits in einigen anderen Städte, wie hier in Düsseldorf am Kö-Bogen 2019. Foto: Credit: Düsseldorf Tourismus

Der VfB Hilden veranstaltet zusammen mit dem Stadtmarketing Hilden das erste Hildener Weihnachtssingen. Am Samstag, 17. Dezember, geht es um 17 Uhr auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch los.

Eine Premiere steht am Samstag, 17. Dezember, in Hilden an: Auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch beginnt um 17 Uhr (Einlass: 16 Uhr) das erste Hildener Weihnachtssingen. Der VfB Hilden veranstaltet das Rudelsingen gemeinsam mit dem Stadtmarketing. Für die kleinen Zuschauer werde zudem eine kleine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und die ein oder andere Überraschung verteilt.