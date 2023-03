Kultur und Musik in Hilden Erstes Bürgerfestival steigt im September

In der Hildener Bürgerschaft stecke unglaublich viel kreatives und künstlerisches Potential. „Das zeigt sich immer wieder bei Gelegenheiten wie dem Hildener Weihnachtsmarkt, bei dem zahlreiche Tanz- und Musikgruppen in jedem Jahr das Bühnenprogramm gestalten, sowie auch bei den Auftritten und Konzerten der zahlreichen Hildener Chöre oder auch der Musikschule“, so Dämmer.