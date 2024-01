Weidenweg in Hilden Erste Flüchtlinge ziehen in Sporthalle

Fünf Flüchtlinge leben seit Freitag in der Sporthalle am Weidenweg in Hilden. Das erklärte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage. Die geflohenen Menschen sind die ersten, die in der Notunterkunft unterkommen. Die Sporthalle war bereits im November als Erstaufnahmestelle eingerichtet worden. Doch dann tat sich lange Zeit nichts.