Mehr als ein Jahr nach Hochwasser in Hilden : Eröffnung von Tiefgarage verzögert sich weiter

Foto: Uwe Kuhlmann 13 Bilder So sah die Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz nach Flut aus

Hilden Eigentlich hätten die Arbeiten in der Tiefgarage am Nove-Mesto-Platz an diesem Mittwoch komplett erledigt sein sollen, sodass sie wieder geöffnet werden kann. Doch dieser Termin kann laut Vonovia nicht gehalten werden.