Kultur in Hilden Start der Jahresausstellung in der Städtischen Galerie

„Der Zauber des Augenblicks liegt in der Magie des alltäglichen Zen“ lautet der durchaus tiefsinnige Spruch in der gefalteten Papierschale, die Mathilde Jörgens geschaffen hat. Zwei Menschen im Regen – immerhin mit Schirm – zeigt Hans-Joachim Uthkes kolorierte Kaltnadel-Radierung als politischen Kommentar zur Steuer-, Renten- und Gesundheitsreform. „Be sure to wear some Flowers in your Hair“ ist Titel einer Arbeit von Eva Bunker und zugleich eine beinahe identische Textzeile aus dem Hit „San Francisco“ von Scott McKenzie, 1967 veröffentlicht. Das, was sich auf den oberflächlichen Blick hin als Pinselstrich darstellt, ist in Wirklichkeit jedoch Garn, mit dem die Künstlerin das Porträt einer Frau auf Leinwand gestickt hat. Allerdings ähnelt die junge Frau mit ihrem folkloristischen Blumenkranz weniger einem Hippie-Mädchen als vielmehr einer Ukrainerin, womit der Kreis von Traum einer friedlichen Welt zur kriegerischen geschlossen wäre.