Grundschulen in Hilden Erneut dritte Eingangsklasse an Lindgren-Schule

Vor zwei Jahren beherrschte ein Thema die politische Diskussion in Hilden: eine dritte Eingangsklasse an der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) im Hildener Süden. Über Wochen tauschten die Befürworter und die Gegner ihre Argumente in der komplizierten Situation aus, es wurde teilweise sehr hitzig diskutiert, die Leserbriefspalten waren voll mit Für und Wider, die entscheidende Ratssitzung wurde per Lautsprecher ins Foyer der Stadthalle übertragen, damit alle Eltern die Entscheidung mitbekommen konnten. Am Ende sprach sich die Mehrheit der Ratsmitglieder für eine dritte Eingangsklasse aus. Dabei betonten sie, dass es sich angesichts des geburtenstarken Jahrgangs um eine einmalige Situation handele und eine absolute Ausnahme sei. Der „Hildener Schulstreit“ war damit beendet.