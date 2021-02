Hilden : Erneut brennen Mülltonnen im Hildener Osten

Im Hildener Osten werden immer wieder Container in Brand gesetzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Feuer im Hildener Osten sagen können. In der Nacht zu Sonntag standen am Rembrandtweg zwei Papiermülltonnen in Flammen.

