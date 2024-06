Straßenbauarbeiten in Hilden Erneuerung des Straßenbelags verzögert sich

Die Arbeiten haben am 19. Juni begonnen. Ziel ist es, die Substanz der Straßen zu erhalten. Wie die Stadt mitteilt, werden die Maßnahmen in den folgenden Straßen bzw. Straßenabschnitten der Stadt Hilden durchgeführt: Am Wiedenhof (Kölner Straße bis Wendehammer), Poststraße (Benrather Straße bis Bahnhofsallee) und Regerstraße (Gerresheimer Straße bis Wendehammer). Weiter heißt es, dass die Regulierungsarbeiten an Schächten, Schieberkappen und Straßenabläufen Am Wiedenhof und in der Poststraße bereits abgeschlossen sind. Als nächstes steht die Regerstraße an. Anschließend wird an allen Standorten der Asphalt aufgebracht.