Ernährungscoach aus Hilden Johanna Boehm gibt Tipps für eine bessere Ernährung

Weg von denaturierter – hin zu mehr artgerechter Ernährung. Das ist einer der Schwerpunkte in der Arbeit von Johanna Boehm. Die 51-Jährige hat sich an der Humboldstraße im Hildener Süden niedergelassen. Als zertifizierte Ernährungsberaterin und Vitalstoffexpertin bietet sie spezielle Coachings für ihre Kunden an. Dabei liegt ihr Fokus auf der Vitalstoffberatung. Dazu bietet sie eine Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln in ihrem Geschäft „Amadess – Just better“ an.