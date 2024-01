Bonhoeffer-Gymnasium Hilden Emma fährt zur Mathe-Olympiade nach Aachen

Emma Thüte liebt Mathe. Vor allem mag sie Knobelaufgaben. Sie besucht die fünfte Klasse des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Hilden und hat nun als einzige Vertreterin der Schule die Regionalrunde der Mathe-Olympiade erreicht. Für ihren Jahrgang ist das die höchste Stufe in diesem Wettbewerb. „Bisher habe ich noch nicht so viel dafür geübt, jetzt hat mir meine Mutter aber zwei Bücher gekauft“, sagt sie. Emma hat schon in der Grundschule gerne an Mathe-Wettbewerben teilgenommen, erklärt sie.