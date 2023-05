Ärger in Hilden Elternvertreter empfehlen, Kita-Platz in Hilden einzuklagen

Die Grünen hatten vorgeschlagen, den Bürgertreff an der Lortzingstraße komplett in eine Kita zu verwandeln. In ihrer Rechnung hätten die ersten Kinder in den zwei zusätzlichen Gruppen nach Umbau bereits 2024 betreut werden können. Doch mit knapper Mehrheit (sechs zu fünf Stimmen bei zwei Enthaltungen) wurde der Vorschlag abgeschmettert. Ein wesentliches Argument für die Ablehnung ist aus Sicht der Gegner aber auch die ungeklärte Frage nach geeignetem Personal. Vertreter von CDU und SPD äußerten zudem die Sorge, dass mit einem Umbau des Standortes an der Lortzingstraße andere Projekte gefährdet werden. Zurzeit fehlen in Hilden für 250 Kinder Betreuungsplätze.