Bye, bye Elterntaxi in Hilden Elternbeirat kontert Kritik an Elterntaxi-Aktion

Die Aktion „Bye, bye Elterntaxi“ feierte im vergangenen Jahr Premiere, aktuell läuft die zweite Runde: Seit dem 21. August erfassen die Lehrer der Klassen drei und vier an den Hildener Grundschulen, wie viele Kinder zu Fuß zur Schule gekommen sind. Die Daten werden mittels Strichliste anonym registriert. Die drei Klasse mit der höchsten Quote an Kindern, die aufs Elterntaxi verzichten, gewinnen eine Fahrt in einen Freizeitpark. Aber auch alle anderen Teilnehmer-Klassen erhalten einen Preis.