Vor Ratssitzung in Hilden : Eltern bemängeln Stellenwert von Familien in Hilden

Hilden Im Vorfeld der Ratssitzung an diesem Mittwoch, 17 Uhr, Stadthalle, fordert der Jugendamts-Elternbeirat (JAEB) die Politik auf: „Öffnen Sie die Augen für die Lebensrealität der Hildener Familien! Wir benötigen jetzt Ihre Hilfe für eine bessere Zukunft unserer Kinder!“

Der JAEB befürworte ausdrücklich das Familienentlastungspaket 2, erklärt Vorsitzender Michael Hirsch-Herda. Das Paket sieht zwei beitragsfreie Betreuungsmonate für Kinder in Kita und OGS vor. „Wir betrachten dieses Familienentlastungspaket als ersten Schritt (zurück) in eine familienfreundliche Richtung. Nun müssen Verwaltung und Rat den nächsten und konsequenten Schritt in Form eines Familienentlastungpakets 3 gehen und mindestens die Neuregelung der Geschwisterkindregelung zurücknehmen, bevor die Regelung im August 2023 in Kraft treten kann“, so Hirsch-Herda.